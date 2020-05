Lazio, le big inglesi tornano alla carica per Milinkovic-Savic: il Sergente valutato oltre 100 mln

"La volontà del giocatore è fondamentale. Se il giocatore pensa che si sia chiuso un ciclo e vuole andare da un'altra parte non deve essere un problema", così il ds della Lazio Igli Tare nei giorni scorsi in merito al futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Parole che devono aver fatto breccia nei club di Premier League. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, Tottenham, Chelsea e Manchester United sono pronte a darsi battaglia per il Sergente: per strapparlo alla Lazio serviranno più di 100 milioni.