Lazio, le big pronte a fare follie per Milinkovic. Servono almeno 120 milioni di euro

Sergej Milinkovic-Savic sarà ancora una volta uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Dopo gli assalti ricevuti e rispediti al mittente negli anni scorsi, Claudio Lotito dovrà cercare di resistere anche a luglio ma non sarà facile. Paris Saint Germain, Manchester United e Real Madrid sono pronte a fare sul serio ma per strapparlo ai biancocelesti serviranno almeno 120 milioni, sempre che la Lazio non vinca lo Scudetto, perché in quel caso il prezzo salirebbe ulteriormente.