Lazio, le cinque priorità di Tare: da Milinkovic ai difensori

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Federico Gaetano

Ultime settimane di vacanza per la Lazio, prima di ricominciare a fare sul serio: dall'8 luglio scatteranno le visite mediche con il successivo raduno a Formello. Stiamo per entrare nella fase calda del calciomercato e Inzaghi spera di andare in ritiro con più certezze possibili. Per questo sarà fondamentale il lavoro del diesse Tare, sulla cui agenda ci sono cinque priorità da affrontare:

Prima si vende, poi si compra. È sempre stata così la filosofia della Lazio di Lotito. Ecco perché Tare dovrà cercare di piazzare in fretta qualche difensore che non rientra nei progetti - Wallace e Patric per esempio - per acquistare un possibile centrale titolare. Ne servirà almeno uno, ma il numero potrebbe aumentare in base alle uscite. Da monitorare anche la situazione di Radu, prossimo all'addio.

Fare chiarezza su Luis Alberto e Milinkovic. Sono due situazioni diverse, ma entrambe fondamentali perché rappresentano (forse) i due punti di forza maggiori della squadra. Sembra scontato che uno dei due possa andare via e tutti gli indizi portano al serbo, ma dopo gli ultimi sviluppi e lo scontro a suon di interviste con Lotito è possibile che faccia le valigie anche lo spagnolo. In ogni caso, vista l’importanza dei due centrocampisti, il nodo va sciolto il prima possibile onde evitare (brutte) sorprese a ridosso dell’inizio della stagione.

Colmare il gap sugli esterni. Inzaghi al momento del rinnovo è stato chiaro: servono quinti di centrocampo in grado di fare la differenza. Se a sinistra il nome caldo è quello di Jony, ala molto offensiva in arrivo dal Malaga, a destra la priorità risponde al nome di Manuel Lazzari della SPAL.

Sistemare l'attacco. Quello offensivo è il reparto in cui c’è meno emergenza, ma bisognerà comunque intervenire. Soprattutto se dovesse andare via Caicedo, in scadenza nel 2020. Inzaghi - oltre ad Adekanye - spera che arrivi un altro attaccante a prescindere.

Valutare i tanti giocatori di rientro dai prestiti. Molti verranno piazzati, altri potrebbero rientrare in alcune trattative e infine alcuni, magari i più giovani, saliranno in ritiro per convincere Inzaghi. Sono 16 in totale, dunque per Tare si prospettano giorni caldi.