Lazio, le difficoltà della difesa hanno le facce di Vavro e Strakosha

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle pagine de Il Corriere di Roma viene sottolineata la principale difficoltà per la Lazio in questo momento: la tenuta difensiva. In particolare inquadrata con i volti di due giocatori bianco-celesti: Denis Vavro, difensore slovacco preso per 11 milioni dal Copenaghen e diventato riserva da che avrebbe dovuto essere uomo della svolta; e Thomas Strakosha, portiere per molti un talento pronto a spiccare il volo, mentre per il quotidiano ancora troppo spesso incerto ed autore di errori.