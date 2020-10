Lazio, le eurorivali: Brugge e Zenit perdono la testa. Dortmund domina il Revierderby

Il Brugge, che affronterà mercoledì sera la Lazio per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, ha perso nell'anticipo del 10° turno del campionato belga contro il Leuven. 2-1 il finale con la rete dell'illusorio pareggio per i nerazzurri firmato Lang su rigore. Un ko che costa alla squadra di Philippe Clement il primo posto in classifica, ora occupato dall'Anversa dell'ex laziale Jordan Lukaku.

Tutto semplice per il Borussia Dortmund che si aggiudica il derby della Ruhr con un netto 3-0 sul derelitto Schalke. Burki mantiene la porta inviolata per la terza partita consecutiva, mentre vanno a segno Akanji, Haaland e Hummels. La squadra di Favre reagisce dopo il brutto ko contro la Lazio e si trova in seconda posizione, a un punto dal Lipsia capolista.

Clamoroso ko casalingo per lo Zenit contro il Rubin Kazan. Erokhin illude gli uomini di Semak, i tatari ribaltano il risultato con Despotovic e Jevtic. Sconfitta che costa il primo posto in classifica, ora occupato dallo Spartak Mosca di Domenico Tedesco, a +3. Dopo la sconfitta contro il Brugge prosegue il periodo negativo per i pietroburghesi.