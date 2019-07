Lazio, le inglesi su Bastos e Wallace. Paulo Sousa chiama Badelj

L'edizione odierna de Il Messaggero fa il punto sulle uscite in casa Lazio: il Watford ha messo gli occhi su Bastos. Il centrale della Lazio potrebbe trovare meno spazio con l'arrivo di Vavro. Per l'angolano solamente 18 presenze la scorsa stagione. Possibili partenti anche Wallace, col quale ci sono stati contatti col Wolverhampton, e Badelj. Il centrocampista serbo è richiesto dal Bordeaux allenato da Paulo Sousa, tecnico che lo conosce per averlo allenato alla Fiorentina.