Lazio, le ore della verità per David Silva: la società rimane fiduciosa

Accanto a una legittima preoccupazione, la Lazio rimane tranquilla e fiduciosa sulle possibilità di acquistare David Silva. Che in queste ore dovrà dare una risposta definitiva alla società biancoceleste. L'offerta è nota: triennale a 4 milioni a stagione (premi compresi), più una serie di benefit e un bonus alla firma al giocatore, prossimo a svincolarsi dopo nove anni dal Manchester City. La trattativa aveva subito un'accelerazione importante alla fine della scorsa settimana, tutto lasciava presagire che l'annuncio fosse imminente. Poi la frenata, complice altri interessamenti. Su di lui si è sbilanciata tanto la società di Lotito, desidera il 34enne spagnolo, che nei piani dirigenziali dovrebbe diventare - insieme a Immobile, fresco della Scarpa d'Oro - il volto della squadra che dopo tredici anni tornerà a giocare la Champions. "David sta riflettendo, sarebbe una scelta di vita oltre che professionale", aveva dichiarato a TMW il padre del mago spagnolo, che sta valutando altre offerte. Aveva assicurato di dare una risposta entro ieri sera, non è ancora arrivata. Per questo a Formello credono che sia oggi il giorno X, quello in cui giocarsi tutte le fiches a disposizione: o la va o la spacca, insomma. Intorno al suo nome, ruotano le attenzioni di una parte della Capitale. Da anni non c'era un'attesa del genere su un nuovo possibile giocatore, tanto è lo spessore del 34enne centrocampista. Un suo eventuale arrivo potrebbe accendere una piazza, ancora scottata da come è andato il campionato dopo il lockdown. Una risposta negativa, invece, potrebbe far crollare l'umore della tifoseria, che già si luccica gli occhi immaginandosi il mago delle Canarie con l'aquila sul petto.