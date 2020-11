Lazio, le scuse potrebbero non bastare: rischio panchina col Crotone per Luis Alberto

Le scuse potrebbero non bastare. Il centrocampista della Lazio ha criticato sui social operato della società società dopo l’acquisto di un aereo da mettere a disposizione della squadra per poi scusarsi. Secondo quanto riporta Radiosei, ciò potrebbe però non essere sufficiente con lo spagnolo che dovrebbe essere multato ma non solo. Il giocatore potrebbe anche andare in panchina per il match contro il Crotone.