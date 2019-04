© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualche problema di formazione per Simone Inzaghi in vista di Lazio-Udinese, recupero dalla 25esima giornata di Serie A che andrà in scena domani a partire dalle ore 19.00. Senza lo squalificato Luis Alberto, e con Correa a mezzo servizio, quasi certo l'impiego di Caicedo alle spalle di Ciro Immobile. In mezzo al campo Parolo in vantaggio su Cataldi per una maglia da titolare, con lui ci saranno Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. Out Berisha, stanno meglio Radu e Marusic che però non dovrebbero partire dall'inizio.

La probabile formazione - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Caicedo, Immobile.