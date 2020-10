Lazio, le ultime in vista del Bologna: Reina fra i pali, Immobile torna a guidare l'attacco

vedi letture

Continua la preparazione della Lazio in vista della sfida di domani con il Bologna. Simone Inzaghi, alle prese con diverse assenza, non cambia modulo e conferma il 3-5-2. In porta potrebbe esserci l'esordio di Reina, in difesa Patric, Luiz Felipe e Acerbi. Mares e Marusic larghi a centrocampo, Akpa Akpro, Leiva e Luis Alberto in mediana. Davanti Correa a supporto di Immobile. Tornano in gruppo Lazzari ed Escalante, mentre nelle prossime ore verrà sciolto il dubbio relativo a Milinkovic-Savic. Oggi ha svolto l’allenamento differenziato, non con il gruppo, ma potrebbe comunque venire convocato. Out Cataldi, Radu, Lulic e Pereira.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.