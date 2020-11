Lazio, le ultime sul caos tamponi: tre positività tra i biancocelesti

Il caos tamponi in casa Lazio continua ad alimentarsi: anche nei controlli effettuati presso un nuovo laboratorio, infatti, sarebbero emerse tre positività per altrettanti calciatori biancocelesti.

Nuovi controlli. Dopo le note vicende tra Serie A e Champions League, il club biancoceeste ha deciso di sottoporre i calciatori fermi a nuovi tamponi, questa volta non presso il solito laboratorio di Avellino, ma presso il Campus Biomedico di Roma. Da questi test, le tre positività: ora il Campus dovrà comunicare tutto alla Asl, per rintracciare i contatti stretti dei calciatori interessati. La società non ha rilasciato comunicati al riguardo: gli occhi sono puntati sui giocatori fermi in Champions (Immobile, Leiva e Strakosha, più Lazzari e Djavan Anderson, questi ultimi mai dichiarati ufficialmente positivi) e su quelli scesi in campo a Torino.