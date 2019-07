Lazio, Leiva: "Atalanta? Non provo rabbia, merita la Champions"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo, il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha parlato anche delle prossime competizioni europee: "L'Europa League? In ogni competizione pensiamo a vincere. Proviamo a fare sempre meglio. Due anni fa abbiamo fatto bene, speriamo di ripercorrere quel percorso".

Quanta rabbia ti fa vedere l'Atalanta in Champions?

"No rabbia no, l'Atalanta ha meritato la Champions, ha fatto meglio. Ora si ricomincia da zero, vogliamo arrivarci anche noi".

