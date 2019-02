© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha commentato ai microfoni di Rai Sport il pareggio interno per 0-0 contro il Milan: "E’ ancora tutta da giocare al ritorno. Abbiamo creato qualche occasione, loro si sono messi bene in difesa. Ora adesso abbiamo un mese e mezzo per analizzare e studiare come trovare il gol a Milano che è importante”

State crescendo.

“Stiamo lavorando forte, abbiamo recuperato qualche giocatore e ora dobbiamo guardare avanti. Gli infortuni ci stanno nel calcio ma abbiamo una squadra forte e chi entra darà una mano”.

Ora ci sarà il derby.

“E’ un derby, uno scontro diretto. Dobbiamo recuperare ed essere pronti per sabato perché è un’altra partita fondamentale per noi in campionato”.