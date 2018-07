Lazio, Leiva: "Champions? La prossima stagione ci riproveremo"

Fonte: lalaziosiamonoi

© foto di Federico Gaetano

In un'intervista rilasciata al magazine bimestrale di FourFourTwo.com, Lucas Leiva si è raccontato ripercorrendo le tappe fondamentali della sua stagione. Un'annata importante per lui, in cui si è rilanciato con la maglia della Lazio, conquistando tutti fin da subito: "Premio come miglior giocatore della stagione? È stato veramente molto bello, mi sono ambientato facilmente e molto velocemente in Italia. Mi sento adatto per lo stile di gioco della Lazio, e questo è importante quando si comincia un'avventura con un nuovo club. Tutto questo mi ha permesso di giocare bene in questa prima stagione. La Champions sfiorata? È stato molto frustrante. Abbiamo lavorato duramente e avremmo meritato di qualificarci per la buona stagione. Ma questo è il calcio. Abbiamo fatto alcuni errori e li abbiamo pagati a caro prezzo alla fine. È stata una grande delusione, ma ne siamo usciti a testa alta. La prossima stagione sarà estremamente importante per la Lazio. I gol fatti in questa stagione? Segnare molto è stata una cosa veramente speciale per me. Chi mi conosce sa che non è proprio la mia specialità, ma alla Lazio ho avuto la libertà di andare più avanti e di aiutare la squadra nella transizione dal centrocampo all'attacco. Ho trovato un buon feeling con la porta e non ci voglio rinunciare. Milinkovic-Savic?Lui è un giocatore davvero talentuoso e in campo ci mette sempre tanto impegno. Queste sue due caratteristiche chiave, gli permetteranno di avere successo in qualsiasi campionato europeo”.