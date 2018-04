Lazio, Leiva: "Con i tifosi andiamo lontano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha sottolineato la prestazione contro il Benevento. "Champions? Non guardiamo le altre, sono tutte forti. Noi dobbiamo vincere le 8 partite che restano e poi vediamo dove siamo. Ora riposiamo, pensiamo al Salisburgo e poi all'Udinese. Il campionato ci porta in Champions e lo stesso la vittoria dell'Europa League. In questo caso vanno bene entrambe le cose, basta che andiamo in Champions: è questo il nostro obiettivo. Poco pubblico? L'ambiente è stato caloroso, i tifosi ci hanno sostenuto e chi era quiera per vedere la Lazio lontano. Continuiamo così insieme ai nostri tifosi", riporta Il Messaggero.