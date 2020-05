Lazio, Leiva di nuovo con il pallone: calcio-tennis con il figlio in giardino

Quattro aprile, cinque maggio. È passato poco più di un mese esatto dal sabato in cui Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, in Paideia ha subito un intervento in artroscopia al ginocchio destro, dove da tempo si trascinava un'infiammazione cartilaginea. Dopo una prima riabilitazione da fermo, una decina di giorni dopo l'operazione, ha ricominciato a lavorare in movimento con l'ausilio di un fisioterapista, utilizzando anche alcuni spazi di Formello (la legge lo autorizzava). Step by step, è tornato di nuovo a sensibilizzare con il pallone. E lo ha fatto vedere lui stesso a tutti i tifosi, postando un video in una storia su Instagram nel quale giocava insieme al figlio in una sorta di calcio-tennis nel giardino della propria abitazione romana. Ritmi blandi, senza mettere troppa pressione sul ginocchio. Ma comunque immagini incoraggianti, segno di un recupero che procede per il meglio in attesa che venga fatta chiarezza su quello che accadrà al campionato.