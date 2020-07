Lazio, Leiva: "Dobbiamo reagire, speriamo di raggiungere la Champions prima possibie"

La Lazio cerca punti per continuare la rincorsa scudetto alla Juventus, distante al momento 7 punti. Contro il Lecce serve una vittoria per rimanere in corsa e Lucas Leiva, a pochi minuti dal match, cerca di suonare la carica: "Partita fondamentale per reagire? Abbiamo avuto una sconfitta pesante, ma oggi abbiamo un'altra occasione per continuare il nostro percorso. Speriamo di raggiungere l'obiettivo Champions il prima possibile" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.