Lazio, Leiva: "Giocato alla pari. I dettagli hanno fatto la differenza"

Lucas Leiva, regista della Lazio, ha analizzato ai microfoni di Sky la sconfitta nel derby contro la Lazio. All'Olimpico la partita è finita 2-1: "Abbiamo giocato alla pari, a fare la differenza sono stati due dettagli. Adesso dobbiamo lavorare per non commettere gli stessi errori nel prossimo match".

Non cambia nulla questo ko nel percorso della Lazio?

"No, spero di no. Non si può dimenticare quanto la squadra ha fatto prima, tra 3-4 giorni abbiamo un'altra gara e dobbiamo fare meglio".