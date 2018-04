Lazio, Leiva: "Il Benevento non meritava il 6-2, ha fatto bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Migliore in campo nella goleada della Lazio sul Benevento, Lucas Leiva commenta il 6-2 al Corriere della Sera, edizione Roma: "Nel primo tempo il Benevento ha fatto bene, si è chiuso dopo l'espulsione e partiva in contropeide. Per noi era difficile. Però abbiamo avuto pazienza e dopo il 3-2 tutto è stato più facile. Onore, comunque, ai nostri avversari: il 6-2 è un risultato troppo pesante per loro".