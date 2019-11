© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la sfida di questa sera contro il Milan: "È un'occasione grandissima per noi, abbiamo bisogno di questi punti perché è uno scontro diretto. Dobbiamo giocare bene e rimanere concentrati per 95 minuti. Loro hanno una bella squadra e avendo cambiato allenatore avranno qualche motivazione in più, ma noi veniamo da due grandi vittorie e vogliamo continuare su questa strada. Non sarà facile ma, come dicevo, dobbiamo rimanere concentrati al 100%. Avremo bisogno dell'aiuto di tutti".