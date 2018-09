Lazio, Leiva: "Io con Badelj? A me piace lavorare coi migliori. Come lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Lucas Leiva, alla vigilia della gara della sua Lazio contro l'Apollon Limassol a Roma, ha parlato anche delle possibilità di coesistere in campo con Milan Badelj. "Milan è un giocatore con una grande carriera alle spalle. Sa lavorare bene e ha tanta qualità. Giocare insieme può cambiare qualcosa ma a me piace giocare con i migliori. Lui è nella rosa della Lazio e se giocheremo insieme non ci saranno problemi".