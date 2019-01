Lazio, Leiva: "La nostra Ferrari ha acceso i motori. Siamo da Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal portale LaLazioSiamoNoi.it, il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha parlato così della stagione dei biancocelesti e dell'obiettivo Champions: "Da fuori, chi ha visto il nostro calcio dell’anno scorso oggi nutre un’aspettativa molto grande. Invece noi dentro dobbiamo riuscire a restare tranquilli. Non vanno fatti drammi quando si perde, come non bisogna lasciarsi andare nell’esaltazione quando si vincono due partite. Regolarità è la chiave del successo in Serie A. Ci sono momenti in cui i risultati non arrivano, a noi è accaduto, ma nonostante tutto siamo quarti. Non va dimenticato ciò che di buono abbiamo realizzato l’anno scorso, ma nello stesso tempo dobbiamo restare concentrati su ciò che stiamo facendo ora. Questo è un altro campionato, con altri giocatori e altre squadre. Dobbiamo migliorare partita dopo partita”.

Sull’obiettivo Champions: "Vedo la Lazio alla pari delle altre. Siamo un gruppo saldo, forte, siamo al quarto posto in campionato. È finito il girone d’andata e se resteremo tranquilli continueremo a confermarci. È vero, abbiamo la Champions come obiettivo, ma il ragionamento va fatto di partita in partita. Se oggi ci soffermassimo a pensare, guardando al futuro, rischieremmo di perdere terreno, che sarebbe difficile recuperare. La Lazio è una squadra forte, ne sono convinto. Se pensiamo al 2018, va detto, che abbiamo giocato grandi partite, sia in questo che nello scorso campionato. Siamo decisi. Stiamo lottando per la Champions, ma ora pensiamo step by step. A fine stagione tireremo le somme".

Sulla Lazio definita una “Ferrari ingolfata” dal presidente Lotito: "Abbiamo acceso i motori. Ma ora speriamo che la macchina acceleri. Bisogna aumentare i giri e andare avanti senza fermarsi".

Un augurio per il 2019: "Certo. Io spero che la Lazio giochi un bel calcio e che raggiunga la Champions League, che è il nostro obiettivo. Ma il mio augurio si estende anche all’Europa League e alla Coppa Italia, dove spero che la Lazio possa arrivare il più lontano possibile. Auguro a tutti un buon 2019 e alla società un anno nuovo davvero splendido!".