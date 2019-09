Lazio, Leiva non è al top ma ci sarà: Parolo verso la panchina

Fonte: Dall'inviato a Roma

Lucas Leiva ha vinto il ballottaggio con Parolo ed è pronto a vivere il derby da titolare. Questo era l'unico dubbio di formazione che ha accompagnato la settimana della Lazio, con Inzaghi che a Formello li ha sempre alternati in cabina di regia. "Posso sempre contare su Parolo, oggi ha fatto una grande partita da mediano, sembrava che fosse il suo ruolo da sempre", così il tecnico lo ha elogiato dopo la vittoria di Genova contro la Sampdoria (0-3) di una settimana fa. Frasi che sembravano preludere alla conferma nel big match odierno contro la Roma, soprattutto perché il brasiliano non era e non è al 100%. E invece Inzaghi, sempre attento a non sbilanciarsi davanti i media, nella conferenza di ieri non si è nascosto: "Penso che giocherà Leiva". L'ex Liverpool gli avrà dato ampie garanzie sulla sua condizione fisica, dopo un'estate difficile caratterizzata da alcune noie muscolari. Giovedì scorso, prima dell'esordio stagionale in A, si è fermato per un affaticamento, che non gli ha permesso di affrontare i blucerchiati. Da martedì, invece, ha ripreso con il gruppo, migliorando giorno dopo giorno.

Leiva è il padrone del centrocampo, Inzaghi si fida di lui a cui affiderà l'arduo compito di proteggere la difesa. Accanto a lui dovrebbero giocare Luis Alberto e Milinkovic. Utilizziamo il condizionale, anche se dalle prove tattiche si evince che saranno sicuramente loro a scendere in campo. Ma ieri, il tecnico, ha voluto mantenere un velo di incertezza, magari per bilanciare dopo la confessione su Leiva. "Posso anche giocare con lui insieme Parolo". Tradotto: possibile che uno dei due gioielli cominci dalla panchina. Ipotesi che non trova conferme, molto improbabile, ma da tenere sul tavolo. Sarebbe un autogol tremendo privarsi di Luis Alberto e Milinkovic, che negli ultimi mesi hanno dimostrato di interpretare bene il ruolo di mezz'ala, sia nella metà campo avversaria che in quella difensiva. Questa mattina ci sarà un risveglio muscolare leggero e, salvo ripensamenti notturni, la squadra è presto fatta. Detto del centrocampo, nel derby di oggi alle 18.00 sarà la stessa Lazio vista a Marassi domenica scorsa: Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa, Lazzari e Lulic come quinti e la coppia Correa-Immobile davanti. L'unico indisponibile è Wallace, Jony ha ottenuto il transfer e sarà regolarmente a disposizione.