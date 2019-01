Lazio, Leiva: "Problemi fisici superati, ma non sono ancora al 100%"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da LaLazioSiamoNoi.it, il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva ha parlato anche del suo ambientamento a Roma e del suo recente infortunio: "Mi trovo benissimo. Sin dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa. La Lazio è un ambiente sano per lavorare. La città è bellissima e il clima pure. Certo, in qualsiasi esperienza lavorativa puoi riscontrare momenti di alti e di bassi, credo sia normale. Quest’anno sono stato infortunato per diverso tempo, un pessimo periodo per me. Però anche in queste circostanze bisogna tener duro e non mollare. I compagni, il club e l’ambiente tutto, mi hanno aiutato a tornare in campo".

Sulle sue condizioni fisiche: "Diciamo che ora non mi sento al 100%, ma questo è normale… Dopo molto tempo ai box è difficile ritrovare subito il ritmo partita. Fisicamente però non ho più problemi, questo è importante. Comunque la sosta arriva nel periodo giusto. Lavorerò con calma per recuperare a pieno e tornare nel 2019 ancora più forte".

Sul suo ruolo di leader: "Sento che l’ambiente mi stima e questo mi permette di poter dare molto alla squadra. I miei compagni hanno una gran considerazione di me e io sono sempre disponibile a dare una mano al gruppo. Il calcio però non si basa su uno o due giocatori. Un team è composto da tutti i calciatori, anche chi gioca meno dà il suo apporto ed è funzionale al percorso in campionato. Certo, personalmente mi sento un elemento importante della Lazio e spero di rimanere tale".