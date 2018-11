Lazio-Leiva, rinnovo in standby. Il nodo è l'ingaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Recuperato a tempo di record per la gara di Reggio Emilia Lucas Leiva, nonostante un avvio di stagione in tono minore rispetto al campionato scorso, è e rimane un perno della Lazio di Simone Inzaghi. Per questo l'idea della dirigenza biancoceleste sarebbe quella di far rinnovare il contratto dell'ex Liverpool. Contratto che, però, come scrive Il Messaggero quest'oggi, è in standby a causa dell'interruzione dei rapporti fra gli uomini di Claudio Lotito e gli agenti del brasiliano, Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, gli stessi dell'ex Felipe Anderson. Una situazione, questa, che sta mettendo un po' di agitazione fra le parti nonostante il contratto in scadenza nel 2020 corredato da un'opzione per un rinnovo automatico per una ulteriore stagione. Il nodo della questione rimane l'ingaggio, con Leiva che si attende un adeguamento ai livelli di Ciro Immobile fino al 2022.