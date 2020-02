Lazio, Leiva: "Scudetto? Non perdiamo di vista il nostro vero obiettivo: la Champions"

vedi letture

Nel post partita di Lazio-Bologna (2-0), il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: "Oggi abbiamo svolto una gara intensa, nello spogliatoio eravamo tutti molto stanchi. Stiamo svolgendo una grande stagione e ad oggi siamo primi, ma ancora non è finita: il nostro obiettivo è la Champions League e ancora non siamo matematicamente nella massima competizione europea. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo, altrimenti potremmo rischiare di perdere punti per strada".

Bologna?

"Il Bologna è una squadra forte, ha messo in campo una prestazione positiva. Nei primi minuti noi abbiamo creato due buone occasioni e poi abbiamo trovato il gol in due occasioni. Nella ripresa ci siamo abbassati e con un po’ di fortuna siamo riusciti a portare a casa questo successo. Dobbiamo rispettare le decisioni in questa situazione di emergenza: siamo stati felici di aver giocato a porte aperte con i nostri tifosi, ma stiamo vivendo un momento pericoloso a causa del Coronavirus. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro, sulle prossime dodici gare che ci aspettano".

Prossimo avversario?

"L’Atalanta è una squadra fortissima, abbiamo massimo rispetto per i bergamaschi. Ora dobbiamo riposarci e provare a offrire una grande prova a Bergamo perché sappiamo che non sarà facile”.