Lazio, Leiva sogna la ripresa e lo scudetto: "La vera sfida è con noi stessi, non con la Juve"

vedi letture

“La vera sfida sarà con noi stessi, non con la Juve”. Parola di Lucas Leiva, centrocampista brasiliano della Lazio, che a terra.com svela le sue sensazioni in vista della possibile ripresa e dell’eventuale ritorno del duello scudetto con i bianconeri: “Dobbiamo ripartire da dove eravamo rimasti, credendoci che sia possibile, perché manca poco alla fine. E non dimentico che il nostro obiettivo a inizio stagione non era il titolo, ma la qualificazione alla prossima Champions League”