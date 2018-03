Lazio, Leiva: "Sono contento per il gol, possiamo arrivare lontano in EL"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con la Dinamo Kiev e la qualificazione ai quarti di finale. "Potevo fare gol contro il Cagliari e invece è arrivato oggi, sono contento per aver aiutato la squadra a vincere. Abbiamo conquistato i quarti di finale, vogliamo arrivare lontano in questa competizione. Vogliamo andare avanti, adesso sappiamo che ci sono tante squadre forte ma anche noi perchè dall'inizio abbiamo fatto bene. Adesso dobbiamo pensare al campionato e poi ci sarà la sosta. Noi abbiamo fatto una partita simile all'inizio del campionato, quando i risultati non arrivano dobbiamo lavorare".