Lazio, Leiva: "Testa al Napoli, è la più difficile da affrontare"

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la vittoria ottenuta questo pomeriggio all'Olimpico contro la Sampdoria: “Abbiamo cominciato bene, abbiamo segnato subito, dopo abbiamo solamente gestito. I primi venti abbiamo creato tante occasioni, e poi continuato a giocare con concentrazione. Mi dispiace aver preso un gol, adesso recuperiamo e tra due giorni un’altra sfida importante contro una squadra, che per me è la più difficile da affrontare. La squadra non è fatta solo di dieci-undici giocatori, Bastos ha fatto due gol in due partite, Vavro è rientrato dopo uno stop, Bobby sta crescendo tanto. Qualsiasi giocatore che entra può far bene, una squadra vincente si crea così, con tutti i giocatori pronti a far bene quando hanno la chance di giocare”.