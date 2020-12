Lazio, Leiva torna sul ko con l'Udinese: "Zero alibi, non stavamo già pensando alla Champions"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions col Borussia Dortmund, il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva è tornato a parlare anche del brutto ko di domenica con l'Udinese: "Teniamo tanto al campionato, siamo consapevoli di aver fatto male con l'Udinese. Siamo una squadra matura e non dobbiamo trovare scuse. Abbiamo fatto una brutta partita non perché stavamo già pensando alla Champions. La partita di domani contro il Dortmund è perfetta per reagire", le dichiarazioni del senatore della Lazio.