Lazio, L.Felipe: "L'obiettivo resta la Champions. Arbitri? Ci pensa Tare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Bologna: "Abbiamo fatto di tutto per prendere i tre punti, purtroppo abbiamo pareggiato - riporta Lalaziosiamonoi.it - Ora dovremo riposare per tornare più forti. Cosa non è andato? Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. Non è un pareggio che può rovinare tutto quello che abbiamo fatto, mancano dieci partite. Dobbiamo tornare a vincere. Le altre? Se vinciamo tutte le prossime partite siamo in Champions, è il nostro obiettivo. Ci sono tante squadre dietro di noi che stanno salendo, noi facciamo quello che possiamo per trovare i tre punti. Arbitri? Non vogliamo pensare agli arbitri, lasciamo che lo faccia il direttore. Io titolare? Me lo aspettavo, ho sempre lavorato tanto. Devo continuare così, facendomi trovare pronto quando Inzaghi ha bisogno di me. Mi aiutano a crescere tutti i compagni di reparto, anche Parolo parla spesso con me".