Lazio, Llorente affascina ma è (quasi) impossibile da prendere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bas Dost per l'attacco, ma non solo. Anche Fernando Llorente, protagonista nella finale di Champions con il Tottenham, affascina la Lazio per quanto sia complicato, quasi impossibile, da prendere. E’ partito - sottolinea il Corriere dello Sport - da una richiesta di 4 milioni di ingaggio e un contratto triennale (a 34 anni compiuti), a cui va riconosciuta una commissione di 4 milioni da riconoscere a Jesus, il fratello manager. Condizioni fuori dai parametri di Lotito, assolutamente impensabili per una riserva di Immobile e Correa, a meno che non accettasse di scendere sino a 2-2,5 di stipendio annuale. Il Napoli lo considera il piano B rispetto a Icardi, ci pensa la Fiorentina, lo può riprendere il Tottenham.