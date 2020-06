Lazio, lo United piomba su Immobile: il capocannoniere di Serie A tra gli obiettivi per l'attacco

Il Manchester United punta Ciro Immobile per rinforzare il proprio attacco durante la prossima estate. Come riporta il Daily Mail, i Red Devils avrebbero infatti messo nel mirino l'attuale capocannoniere della Serie A, già autore di 30 gol in 33 presenze in questa stagione.

Immobile, durante la sua lunga carriera, ha già tentato la sorte all'estero prima con la maglia del Borussia Dortmund in Bundesliga e poi con quella del Siviglia nella Liga, salvo poi trovare la definitiva consacrazione in Italia proprio coi biancocelesti.