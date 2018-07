Lazio, Lombardi: "A Benevento sono cresciuto, ora vorrei restare"

© foto di Federico Gaetano

Dopo un anno in prestito al Benevento, Cristiano Lombardi ha fatto ritorno alla Lazio e, al secondo giorno di ritiro, è intervenuto al microfono di Lazio Style Channel: Sono sempre voluto tornare. A Roma sono stato molto bene, la considero la mia seconda casa. L'anno scorso al Benevento di esperienze ce ne sono state tante. Non vincere per così tanto tempo è stato duro. Però ho giocato molto in Serie A, torno sicuramente più maturo per giocare in questa categoria. Calcisticamente sono cresciuto tanto, caratterialmente ancora di più".

Sul nuovo ruolo: " Posso fare il quinto di centrocampo e mi piacerebbe farlo qui alla Lazio. Certo che poi deciderà la società, dipenderà dalle loro scelte. Io vorrei rimanere qui. Ho fatto due chiacchiere con il mister, ma abbiamo parlato solo della scorsa stagione. Siamo al secondo giorno di ritiro, voglio dimostrargli quello che ho imparato nel ruolo di quinto, poi ci parleremo e lui farà le sue scelte in massima serenità. Con lui c'è un bel rapporto, non ci saranno problemi".

Su Cataldi e i nuovi arrivati: "Con Cataldi sono anni che ci conosciamo. È stato bello ritrovarsi insieme a Benevento, anche nei momenti tristi della stagione ci siamo fatti forza a vicenda. Ho visto che la Lazio ha giocato tutte le partite col 3-5-2. Non penso che il mister possa cambiare, è un modulo collaudato. I nuovi arrivati? Si impegnano, vogliono farsi vedere, sicuramente daranno una grande mano".