Lazio, Lombardi: "Partirò in ritiro, mi piacerebbe avere una chance in Serie A"

L'esterno della Lazio, reduce da una stagione in prestito alla Salernitana, Cristiano Lombardi ha parlato a margine della premiazione del club "Colosseo Granata": "A Salerno si va soltanto per provare a vincere il campionato. L'anno scorso mi telefonò mister Ventura, la squadra era assolutamente competitiva e mi dispiace non essere arrivato ai playoff. L'assenza dei tifosi ha pesato tanto e le polemiche mi suscitano un po' di dispiacere. Non mi pare che la società non abbia fatto investimenti, in campo vanno sempre i calciatori - riporta TuttoSalernitana.com -. Futuro? Quando mi chiamarono per venire alla Salernitana sapevo che avrei dovuto rinunciare a un po' di soldi e che molti colleghi provenienti dalla Lazio non si erano trovati benissimo. Il progetto mi ha convinto, mi sono innamorato della città e non mi dispiacerebbe rimanere. Partirò in ritiro con la Lazio, avere una chance in massima serie sarebbe una gratificazione importante dopo tanti sacrifici. Ma non escludo a priori un secondo anno alla Salernitana. Non dipende solo da me".