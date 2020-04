Lazio, lontano il rinnovo di Bastos: la strada sembra segnata

È uno dei più in bilico, Bastos, il cui futuro è molto incerto. Il difensore classe '91 della Lazio ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021. Una condizioni che impone due possibili scelte: rinnovo o cessione, per evitare di trovarsi, durante il prossimo inverno, in una scomoda situazione a pochi mesi dal possibile addio a parametro zero. La società al momento non avrebbe pianificato di ratificare l'allungamento (con adeguamento) dell'accordo con l’angolano, che nelle su quattro stagioni in biancoceleste ha sempre alternato alti e bassi. Non si è mai riuscito a imporre con continuità, motivo per cui al momento, prima che si interrompesse il campionato, era finito dietro nelle gerarchie di Inzaghi. In campionato ha giocato 8 volte (solo 4 da titolare), poi in 5 occasioni in Europa League e una in Coppa Italia. Se dovesse riprendere la stagione, il 29enne potrebbe avere ancora possibilità di convincere la Lazio a puntarci ancora. Altrimenti la direzione che verrà presa in estate è chiara: sia da parte del club, che dallo stesso Bastos.