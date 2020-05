Lazio, Lotito a colloquio con la squadra per due ore: non c'è accordo sul taglio stipendi

Due ore di confronto molto acceso quest'oggi tra il presidente Lotito e la sua squadra, la Lazio: un dialogo in cui il presidente, rivela Sportmediaset, ha ribadito l'intenzione di attuare le linee guida votate in Lega dai club di Serie A. Taglio di due mesi di stipendio, marzo e aprile, che potrebbero arrivare a quattro in caso di non ripartenza del campionato. Immobile e compagni tuttavia lasciato la riunione molto perplessi in attesa di un nuovo confronto, dopo un primo confronto descritto "dai toni molto accesi".