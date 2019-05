Lazio, Lotito: "Adekanye investimento. Inzaghi? Incontro a fine stagione"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al Corriere dello Sport di Habeeb Omobolaji Adekanye e di Simone Inzaghi.

Il primo acquisto della prossima stagione è Adekanye? "Certo, per noi non è una scommessa ma un investimento. Quando facciamo delle scelte le facciamo a ragion veduta. Poi gli stranieri hanno bisogno di un periodo di ambientamento, vedi Luis Alberto e MIlinkovic. Certo poi il ds e l'allenatore devono ammorbidire questo adattamento, perché l'allenatore vuole giocatori pronti subito e lì parte la dialettica. La società deve pensare al futuro e la nostra capacità è stata di individuare profili che soddisfino tutte le esigenze e qui comincia la concertazione tra le componenti".

A Inzaghi quanti anni proporrà? "Noi avevamo già un impegno che ci saremmo visti alla fine dell'anno. Per quello che dipende dalla mia volontà Inzaghi rimarrà sine die. Certo non faccio un contratto di un anno, infatti lui aveva un contratto di tre anni. Per dare stabilità al progetto serve questo".