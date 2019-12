Lazio, Lotito ai tifosi: "Vorrei vederli allo stadio. Lazialità stile di vita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio ha inaugurato il suo primo Official Store in centro a Roma. Tra i tanti ospiti presenti, ovviamente c'era anche il presidente Claudio Lotito. Il patron biancoceleste ha rilasciato qualche battuta ai microfoni di Lazio Style Channel: "È fatta, oggi l'abbiamo inaugurato. È la prima di una lunga serie di location che stiamo trovando per servire al meglio i tifosi e farli sentire orgogliosi dell'appartenenza a questa maglia. Siamo vicini a Piazza di Spagna, è una location molto particolare e anche comoda dal punto di vista della gestione del traffico. Mi fa piacere vedere tutta questa gente, i laziali hanno grande cuore e passione ma troppo spesso mancano in termini di presenza allo stadio. Forse lo danno per scontato, mentre gli addetti ai lavori hanno bisogno di sentire affetto e passione, è uno sprono in più per fare meglio. La squadra sta facendo bene e mi auguro che prosegua così. Quello che chiedo è che i laziali siano orgogliosi di esserlo e che lo dimostrino pubblicamente. La lazialità è uno stile di vita, bisogna essere orgogliosi di appartenere alla prima squadra della Capitale nata nel 1900", riporta LaLazioSiamoNoi.it.