Lazio, Lotito blinda Inzaghi dai corteggiamenti di Barcellona e Paris Saint-Germain

Simone Inzaghi torna in campo questa sera con la sua Lazio contro l’Atalanta, in una partita complicata e cruciale per le speranze Scudetto dei biancocelesti. Con un rinnovo praticamente solo da annunciare, anche per allontanare le sirene dalle big estere: secondo quanto riferito da Repubblica, il Barcellona ha studiato il tecnico dei capitolini e il PSG di Leonardo, che in questo momento ha Allegri come prima scelta, continua a corteggiarlo. Ma Lotito lo blinda fino al 2023.