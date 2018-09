Lazio, Lotito blinda Milinkovic. Ma a gennaio molto dipende da Pogba

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio lavora per blindare Sergej Milinkovic-Savic, con Immobile e Luis Alberto, ma non è detto che basterà a spegnere del tutto qualsiasi sirena di mercato. In particolare, spiega il Messaggero, il suo agente Mateja Kezman sarà a breve a Roma: aumento di ingaggio con contratto fino a 3 milioni annui, nuova scadenza 2023 e possibilità di inserire una clausola risolutiva da 150 milioni di euro. Attenzione, però, al Manchester United: la cui situazione con Paul Pogba è tutto fuorché chiusa. Se a gennaio il francese dovesse lasciare i Red Devils, questi tornerebbero comunque alla carica per il serbo.