Ospite del XXXVI Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva all’Hotel Rome Cavalieri, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it: "La sfida contro l'Inter? Vogliamo dimostrare di aver costruito una squadra competitiva, speriamo che i giocatori siano tutti al 100%. Come ci arriva la Lazio? Questo lo vedremo il giorno della partita. Come la Champions può cambiare la programmazione di una società? La formazione deve tenere conto del carico delle partite, degli spostamenti e del tipo di avversari che si affrontano, quindi comportano una programmazione specifica, una programmazione da Champions League. La stadio della Lazio? Dovete chiederlo all’amministrazione comunale, se fosse per noi lo faremmo immediatamente. Oggi tutti parlano di stadio, ma io sono stato il primo a proporre un concetto di stadio polifunzionale. All’epoca l’amministrazione non si dimostrò favorevole, ora vediamo cosa succederà. In questa città ci sono due squadre, entrambe devono essere trattate alla stessa maniera".