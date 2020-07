Lazio, Lotito convoca Inzaghi per il rinnovo: garanzie tecniche decisive per l'accordo

Prima della gara contro la Juventus Claudio Lotito ha annunciato a Simone Inzaghi che i tempi sono maturi per un incontro. Un summit che servirà, come riporta il Corriere dello Sport, per definire il futuro del tecnico dei biancocelesti. Inzaghi, in carica dal 2016, ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 e l'intenzione del presidente capitolino è quello di blindarlo. L'allenatore, però, chiederà più garanzie tecniche che economiche (l'ingaggio potrebbe passare da 2 a 3 milioni di euro netti a stagione) prima di mettere nero su bianco un accordo che, stando alle indiscrezioni, prevedrebbe un legame fino al 2022 con opzione per la stagione successiva.

Fattore determinante sarà, dunque, la composizione della rosa del futuro, con i big da trattenere e una panchina da adeguare alla qualità del ristretto numero di titolari che hanno riportato la Lazio a farsi sentire nelle primissime posizione della classifica dopo vent'anni.