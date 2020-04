Lazio, Lotito convoca la squadra: in ritiro a Formello dalla prossima settimana

Claudio Lotito ha già avvertito la squadra che dalla prossima settimana riprenderà il ritiro e dunque gli allenamenti a Formello in vista della possibile ripresa del campionato. I giocatori e il tecnico Inzaghi hanno già dato il via libera a patto che vengano prima effettuati tamponi a tutti e che il Centro Sportivo venga messo in sicurezza. La ripresa degli allenamenti in teoria è consentita, solo un nuovo intervento governativo, su input di Spadafora, potrebbe stopparlo, magari fino al 18 aprile. Ma il patron biancoceleste è pronto a mettersi l'elmetto per contrastare Juventus e ministro: l'idea è di tornare in campo, senza se e senza ma. A riportarlo è Il Messaggero.