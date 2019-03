© foto di Federico Gaetano

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a La Repubblica: "Noi il Leicester italiano? Non regge perché siamo stabilmente tra le grandi. La Lazio è mancata in alcune performance quest'anno, nonostante i miei investimenti. Le critiche dei tifosi? In estate ho comprato e ho rifiutato per un calciatore un'offerta a cifre cui nessuno al mondo avrebbe detto no. Il nome non lo dico, ma mi ero impegnato con Inzaghi a non cederlo e l'offerta è arrivata al penultimo giorno di mercato quando non avevo tempo di sostituirlo".