Lazio, Lotito: "Da noi mentalità familiare, le scelte le faccio io con lo staff"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana, soffermandosi in primo piano sul ruolo di Milan Badelj all'interno della squadra: "Badelj ha trovato un ambiente sereno. Alla Lazio c’è una mentalità familiare, non industriale, con un catena di comando molto corta formata da me, Tare e lo staff tecnico. Da noi non ci sono grossi intermediari, le scelte le faccio soltanto io con lo staff. Non ci sono filtri".