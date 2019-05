Lazio, Lotito: "Domani gara delicata per i tifosi: si parli solo di sport"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, ha parlato a Formello a margine della presentazione del nuovo responsabile della sicurezza Nicolò D'Angelo, soffermandosi sulla finale di domani tra Lazio e Atalanta: "Mi chiedete per quale motivo abbia deciso di fare questa conferenza e vi rispondo dicendo che è indispensabile che tutti siano a conoscenza del nuovo asset riguardo alla sicurezza del club. In vista della finale contro l'Atalanta, vogliamo veicolare un messaggio di rispetto delle regole affinché non accada niente che possa disturbare una giornata di sport. Con l'arrivo di D'Angelo, la società ha fatto una scelta di alto profilo, mettendo in atto una serie di azioni che sono la continuazione del lavoro portato avanti con gli organizzatori dell'evento. I tifosi devono pensare a fare i tifosi, li rispettiamo e li tuteliamo. Oggi ho sentito la necessità di parlare e di fare questo tipo di appello perché come società vogliamo che i nostri tifosi tengano comportamenti all'altezza dei valori del club. Mi auguro che domani sia una giornata di sport e spettacolo, di grande passione e rispetto delle regole. Mi auguro che i tifosi abbiano un comportamento consono ai nostri valori, ovvero quello dello sport. La Lazio ha i colori delle Olimpiadi, che sono la parte suprema dello sport. Noi vorremmo che domani ci sia una giornata di totale pacificazione e serenità. E sul campo vorremmo che i nostri giocatori rispecchino l'attaccamento e la passione dei tifosi. Questo è fondamentale perché è una partita delicata per le tifoserie e ci tenevo a fare un appello in questo senso. Noi siamo disponibili al massimo sia con i tifosi che con le istituzioni".