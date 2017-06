Lazio, Lotito e un'intransigenza contrattuale che a volte non paga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A volte, l'intransigenza contrattuale, non dà i frutti che il presidente di turno spera di ottenere. In questo caso parliamo di Claudio Lotito, numero uno della Lazio che negli ultimi anni si è sempre distinto per una grande coerenza nella gestione dei contratti dei propri calciatori, ottenendo molti risultati positivi, ma anche qualcuno negativo. Questa estate potrebbe però registrare una brusca impennata di casi 'no' considerando che almeno tre giocatori chiave della squadra di Simone Inzaghi rischiano di salutare in anticipo proprio a causa di accordi mancati con il patron biancoceleste. "I giocatori non sempre sono bandiere e preferiscono altre soluzioni rispetto alla permanenza" ha dichiarato lunedì sera il numero uno laziale. Un messaggio che ovviamente si riferisce a Lucas Biglia, Keita Balde e a Stephan De Vrij, giocatori che per un motivo o per un altro, potrebbero salutare nel corso delle prossime settimane. Tutti e tre sono accomunati da accordi mancati in sede di rinnovo, con Keita che è quello più degli altri è andato al muro contro muro fino a trovarsi a un anno dalla scadenza con il coltello dall parte del manico. La voglia di risparmiare invece, ha spinto Biglia ad allontanarsi fino alla situazione attuale che lo vede ormai a un passo dal Milan. Mentre De Vrij è l'unico che potrebbe ancora essere in ballo per continuare l'avventura laziale, anche se la sensazione è che tutto possa succedere da qui a settembre. In poche parole, Lotito rischia di salutare mezza spina dorsale della squadra per problemi legati ai contratti e a trattative troppo lunghe. Giusto avere coerenza in sede di accordi e trattative, ma talvolta, andare incontro ai giocatori può essere utile per evitare di trovarsi impantanati in situazioni come quelle che vive attualmente la Lazio.