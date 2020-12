Lazio, Lotito fa leva sui sentimenti per arrivare il rinnovo di Inzaghi: la risposta dopo Capodanno

vedi letture

Lotito, dopo il primo no ricevuto da parte di Simone Inzaghi per la proposta di rinnovo di contratto, proverà a far leva sui sentimenti visto il legame che lega il tecnico alla Lazio dopo questi anni di successi. Il patron, dopo i dissidi post Verona e Benevento e gli screzi con allenatore e dirigenti, è sceso in campo in prima persona per chiarire e dialogare. Per raggiungere un'intesa con Inzaghi serve però qualcosa di più rispetto alla prima proposta: un rilancio da parte del club o un passo indietro da parte del tecnico. La volontà delle parti sembra esserci, adesso servono i fatti con una risposta che non arriverà prima dell'anno nuovo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.