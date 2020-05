Lazio, Lotito fissa il premio scudetto e lascia i giocatori a bocca aperta: 10 milioni di euro

Claudio Lotito non bada a spese per il sogno scudetto fissando un premio per la squadra da 10 milioni di euro in caso di conquista del titolo. Il 18 maggio scorso, il presidente della Lazio ha parlato con i giocatori confermando questo "bonus" che pioverebbe in testa alla rosa in caso di clamorosa vittoria tricolore: una cifra che ha stupito tutti i presenti, molti rimasti addirittura a bocca aperta. A conti fatti si tratterebbe di circa 400mila euro a giocatore, anche se resta da capire se si intende una cifra al netto o al lordo. In ogni caso nei prossimi giorni questo "premio scudetto" verrà depositato in Lega come da prassi, poi spetterà ai giocatori provare a conquistarlo sul campo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.